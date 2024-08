Durante il mese di agosto, i treni sulle linee dell’Alta Velocità subiranno rallentamenti a causa dei lavori di potenziamento strutturale programmati da Trenitalia e Italo. Le tratte più colpite saranno la Torino-Milano-Venezia, la Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze, con tempi di percorrenza che potrebbero aumentare fino a due ore dal 12 al 18 agosto sulla Milano-Bologna, che sarà parzialmente interrotta.

Trenitalia ha informato i clienti delle Frecce interessate dalle modifiche con circa 17.000 email e 800 SMS. Per i ritardi superiori ai 60 minuti o per le cancellazioni, i passeggeri potranno riprogrammare il viaggio o ottenere il rimborso integrale. Inoltre, è stato potenziato il servizio di assistenza nelle stazioni con bus sostitutivi, personale aggiuntivo e kit di emergenza.

Torino-Milano-Venezia: Interruzioni e rallentamenti fino al 26 agosto.

Milano-Bologna: Dal 12 al 18 agosto, parziale interruzione con aumenti di percorrenza fino a 120 minuti; dal 19 al 25 agosto, riduzioni di velocità.

Direttissima Roma-Firenze: Interruzione dal 12 al 23 agosto tra Chiusi e Orvieto per lavori sul viadotto Paglia; dal 24 al 25 agosto, riduzioni di velocità con possibili aumenti di percorrenza fino a 80 minuti.

Milano-Venezia: Interruzione totale fino al 20 agosto tra Verona e Vicenza, con rallentamenti fino al 26 agosto.

Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha criticato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini per la sua attenzione a questioni non pertinenti ai trasporti. Il Codacons ha denunciato l’inopportunità dei lavori in un periodo di alta mobilità, ma ha apprezzato gli sforzi di Trenitalia per ridurre i disagi ai viaggiatori. L’associazione ha chiesto ulteriori misure per evitare guasti tecnici e problemi alla rete nelle prossime settimane.

Per ulteriori informazioni, i passeggeri possono consultare il sito di Trenitalia, l’app, il numero verde 800 89 20 21, le biglietterie, i self-service e i desk di assistenza nelle stazioni ferroviarie.