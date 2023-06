VITERBO – “Dopo anni di incertezze e di mancati riconoscimenti, finalmente la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di Ordine del Giorno di cui sono firmatario insieme al Collega Rotelli, che riconosce agli operatori dei distretti della ceramica igienica sanitaria, che la loro opera professionale si inserisce in una dimensione occupazionale di lavoro particolarmente gravoso, impegnando così il Governo, in sede di riordino del sistema pensionistico, ad adottare misure volte a inserire tale categoria professionale dei ceramisti nell’elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti.”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, Francesco Battistoni.

“È un primo grande successo per l’indotto e per questi lavoratori sottoposti ogni giorno a carichi di lavoro pesanti, a contatto con vernici, smalti e in qualche caso con le polveri di silice libera cristallina, di cui il territorio della Tuscia costituisce il distretto principale. Risultato che è stato possibile raggiungere grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche del centro destra a partire dal Collega presidente della Commissione Ambiente Mauro Rotelli che ringrazio per aver fin dall’inizio favorito e creduto in questa iniziativa parlamentare”, conclude Battistoni