“Solo ieri con un’interrogazione alla Giunta Rocca chiedevo conto dello stato di attuazione della norme regionali per contrastare e scongiurare nuove morti e infortuni sul lavoro, previste in ben tre leggi approvate durante la scorsa legislatura dal consiglio regionale con lo stanziamento di due milioni di euro l’anno, e oggi arriva la notizia di un nuovo decesso nel Lazio, un operaio di 54 anni, travolto dal crollo di una parete mentre stava effettuando lavori in una palazzina di case popolari a Corchiano, in provincia di Viterbo. Non abbiamo fatto in tempo a finire di piangere i 5 operai morti a Brandizzo, in provincia di Torino, che subito anche nella nostra regione una nuova morte ci ha richiamato all’urgenza di agire subito. Soprattutto visto che abbiamo norme e risorse disponibili e che, oltre finanziare misure di informazione, formazione, prevenzione, vigilanza e partecipazione, prevedono contributi alle imprese che investono in sicurezza, che dovrebbero essere contenuti in un Piano strategico biennale e in un Piano annuale degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro approvato dalla Giunta regionale”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, proponente di un’interrogazione sullo stato di attuazione della normativa regionale per contrastare le morti e gli infortuni sul lavoro.