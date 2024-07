Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato che durante l’amministrazione di Donald Trump, nonostante le nuove sanzioni imposte alla Russia, c’era dialogo tra i due Paesi. Attualmente, però, con gli Stati Uniti ci sono solo sporadiche conversazioni telefoniche a vari livelli, ma nulla di essenziale. Lavrov ha fatto queste dichiarazioni all’ONU, rispondendo a una domanda su un potenziale ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Il deputato democratico Adam Schiff ha chiesto il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. In un’intervista al Los Angeles Times, Schiff ha espresso seri timori sulla capacità di Biden di sconfiggere Trump a novembre, suggerendo che il presidente dovrebbe passare il testimone per il bene del Paese.

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha aperto un’indagine sulla gestione della sicurezza durante un attentato a Donald Trump. Questa inchiesta è separata da quella indipendente ordinata dal presidente Biden.

Un sondaggio del New York Times rivela che Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden nei sette principali Stati in bilico: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. In Michigan e Pennsylvania, il margine è particolarmente stretto.

Un sondaggio di Ap-Nord Center for Public Affairs Research mostra che quasi i due terzi dei democratici ritengono che Joe Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, permettendo al partito di nominare un altro candidato.L’Iran ha respinto le accuse di un suo coinvolgimento in un attentato contro Donald Trump, definendole “maligne”. L’Iran ha dichiarato di non avere alcun ruolo nell’attacco e ha affermato di perseguire azioni giudiziarie contro Trump per l’assassinio del comandante della Forza Qods, Ghassem Soleimani, nel 2020.

Donald Trump è tornato sul palco per la seconda serata consecutiva alla convention repubblicana di Milwaukee, accolto da una standing ovation. Il tycoon, con l’orecchio destro bendato, è sembrato meno energico rispetto alla sera precedente, ma ha comunque ricevuto un caloroso benvenuto dal pubblico.

Durante la convention repubblicana, è stato proiettato un video con le cadute e gli inciampi di Joe Biden, insieme ai suoi “fallimenti” sulla sicurezza dei confini e l’immigrazione illegale. Il video ha sottolineato anche le accuse di frodi elettorali avanzate da Trump.

Nikki Haley, alla convention repubblicana, ha dichiarato il suo forte endorsement per Donald Trump, invitando all’unità del partito. Haley ha sottolineato che, pur non essendo sempre d’accordo con Trump, lo sostiene fermamente per la presidenza.

La governatrice dell’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha dichiarato che nemmeno un proiettile di un assassino ha potuto fermare Trump, sostenendo che Dio ha ancora un piano per l’ex presidente. Le sue parole hanno ricevuto una standing ovation alla convention repubblicana.

Rupert Murdoch ha partecipato alla convention repubblicana di Milwaukee. Nonostante i rapporti complicati con Trump, Murdoch ha espresso entusiasmo per il governatore del North Dakota Doug Burgum come possibile vice di Trump, suggerimento non accolto dal tycoon, che ha scelto J.D. Vance.

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha elogiato Trump per le sue politiche economiche e sui confini, criticando l’attuale presidente Biden per la sua incapacità di adempiere ai doveri presidenziali. DeSantis ha parlato alla base repubblicana, ricevendo applausi e approvazione da Trump.

Il senatore Marco Rubio ha difeso la politica ‘America First’ di Trump alla convention repubblicana, sottolineando che mettere gli americani al primo posto non è divisivo. Ha ricordato che l’americano è definito dai risultati straordinari ottenuti da persone comuni, elogiando anche il vice di Trump, J.D. Vance.