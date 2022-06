ROMA – Questo pomeriggio è convocata la cabina di Regia del Ministero della Salute con la Regione Lazio, per la questione della peste suina. Da domani partiranno gli abbattimenti che puntano a ridurre 50 mila unità di cinghiali nel Lazio.

Ringrazio il Sottosegretario alla Salute Costa, per l’impegno profuso nella gestione dell’emergenza e per la sua proposta, condivisibile, dell’ampliamento della stagione venatoria per il cinghiale da tre a cinque mesi. Si tratta di una soluzione di buon senso, che punta esclusivamente a riequilibrare la presenza degli ungulati nel nostro territorio.

La presenza dei cinghiali sta arrecando ingenti danni sia all’agricoltura, con circa venti milioni di danni l’anno quantificati per il comparto, sia alla sicurezza delle persone, in quanto molti esemplari vivono ormai abitualmente a ridosso dei centri abitati, provocando incidenti, talvolta anche mortali.

Così, il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf.