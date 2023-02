“Quando saremo maggioranza e governeremo la Regione Lazio, sarà mia cura proporre, all’attenzione del Consiglio e della Giunta, l’istituzione di un numero verde gratuito dedicato esclusivamente agli anziani, una piattaforma che possa fornire teleassistenza certificata, con un filo diretto e facile da utilizzare, per andare incontro alle molteplici esigenze della terza età”. Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, candidato alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio nel Lazio. “Con una semplice chiamata – prosegue – dovrà essere possibile comunicare con una voce amica, anche solo per uscire dalla solitudine, avere un sostegno competente per chi è stato vittima di reati o truffe, particolarmente diffuse in questo frangente, richiedere, laddove possibile, un accompagnamento per visite o esami medici, consegna dei farmaci o della spesa, ricevere assistenza telefonica nel disbrigo pratiche burocratiche, avere informazioni sulle iniziative della Regione e degli enti locali in merito a iniziative, eventi culturali, fiere, turismo, sport, socialità, corsi di formazione e tutto ciò che va nella giusta direzione dell’invecchiamento attivo. Non dobbiamo mai più lasciare soli gli anziani, il Lazio dovrà fare da apripista ad un sistema istituzionale funzionante di ascolto e sostegno a tutti i nonni del nostro territorio – conclude Giannini – creando anche nuovi posti di lavoro appositamente dedicati”.