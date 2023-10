L’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale ha rivelato dati allarmanti sull’incidentalità dei pedoni in Italia, mettendo in evidenza il Lazio come la regione più pericolosa e Roma come la città meno amica dei pedoni. Secondo l’Osservatorio pedoni, nel periodo che va dal primo gennaio al 15 ottobre, nel solo Lazio sono stati registrati 56 decessi, costituendo un sesto del totale nazionale di 342 pedoni investiti e uccisi.

Questi numeri preoccupanti riflettono una situazione critica, considerando che molte vittime sono state colpite sulle strisce pedonali dei centri urbani o addirittura mentre camminavano sui marciapiedi, luoghi che dovrebbero garantire sicurezza ai pedoni. A Roma, tra città e provincia, sono state 44 le vittime, mentre Frosinone ha registrato cinque decessi, Latina quattro e Rieti nessuno.

Nella Tuscia, una zona della regione, tre pedoni hanno perso la vita quest’anno. Tra questi, il 43enne Ioan Puscasu a Montalto di Castro il 22 gennaio, un 50enne nella frazione Settevene di Nepi il 19 febbraio e la 15enne Gaia Punzi a Bassano Romano il 31 agosto, sebbene l’incidente risalga a marzo. In tutta Italia, sedici giovani di età inferiore ai 17 anni sono stati uccisi.

Questi dati mettono in evidenza la necessità di interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale per i pedoni, sia attraverso l’implementazione di misure più efficaci sulle strade, sia attraverso l’educazione e la sensibilizzazione dei guidatori. La situazione attuale richiede azioni concrete per garantire che le strade italiane diventino luoghi più sicuri per tutti, specialmente per coloro che scelgono di camminare.