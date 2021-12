“Con la tappa di oggi a Bracciano, il tour sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, che finora ha toccato tutte le province del Lazio, approda anche in provincia di Roma. Un incontro ricco di spunti, come quello sulla possibilità di includere una varietà di tecnologie e fonti energetiche pulite oltre al fotovoltaico. Fa inoltre ben sperare sui frutti di questa attività di informazione sui territori, rivolta a sindaci ed amministratori locali, l’adesione all’iniziativa di oggi anche da parte di Federconsumatori Lazio, che ci dà la misura della capacità di coinvolgimento e voglia di partecipazione, innescate da questo tema, da parte di più categorie”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio a margine dell’incontro a Bracciano, in provincia di Roma, del tour “Comunità Energetiche Rinnovabili ed Enti Locali: un’opportunità per ambiente e territorio”, organizzato dalla Regione in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza, Anci ed Uncem, per spiegare ai sindaci come far nascere una Comunità Energetica Rinnovabile sul proprio territorio.

“Le Comunità Energetiche sono una grande opportunità per i cittadini, non solo perché consente loro di rispondere ad un ideale e cioè fare il bene del pianeta producendo e consumando energia pulita, ma soprattutto perché nel farlo ottengo anche benefici economici. Come Federconsumatori, abbiamo un progetto chiamato ‘Comune’ che si rivolge a tutti gli enti locali per costruire CER con il quale formiamo e coinvolgiamo i cittadini”, ha aggiunto Stefano Monticelli, presidente di Federconsumatori Lazio.

La Regione Lazio ha dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili una sezione ad hoc nel nuovo bando di idee per la Transizione Ecologica del Lazio rivolto a Comuni e Imprese e a cui è possibile partecipare fino al 17 gennaio 2022 segnalando un proprio progetto a questo link: http://www.lazioinnova.it/bandi-post/lazio-in-transizione/