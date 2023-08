ROMA- «In questi giorni vari organi di stampa hanno riportato dei dati abbastanza preoccupanti in riferimento all’emergenza povertà che sta colpendo soprattutto il Comune di Roma Capitale, con l’aumento dei senzatetto, i richiedenti pasto ed i minori non accompagnati. Ritengo opportuno convocare immediatamente il “Tavolo regionale della Rete della protezione e dell’inclusione sociale”, presieduto dal mio assessorato, di cui fanno parte l’assessorato al Lavoro, l’assessorato alle Politiche abitative, le OOSS, l’Anci e il Terzo Settore, per martedì 5 settembre al fine di co-programmare e coordinare al meglio tutti i servizi e gli interventi che si terranno necessari». Lo dichiara l’assessore ai Servizi sociali, alla Disabilità, al Terzo Settore, ai Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli.

«È opportuno sottolineare che non bisogna creare inutili allarmismi e che i dati che emergono dovranno essere attentamente approfonditi – conclude l’assessore – Inoltre è utile ricordare che per il Fondo nazionale povertà, nel 2023, la Regione Lazio ha ricevuto dal ministero del Lavoro e Politiche Sociali 57.600.000 euro riguardo all’esercizio finanziario 2022, che sono stati prontamente trasferiti ai distretti socio sanitari per l’organizzazione dei servizi di contrasto alla povertà».