ROMA- Questa mattina insieme al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al Ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al ministro alla Salute, Orazio Schillaci e al Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ho partecipato all’inaugurazione della “giostra” dell’azienda agricola Maccarese Spa. I miei più sentiti complimenti vanno al presidente di Maccarese Spa, Andrea Benetton per aver investito su un sistema di mungitura all’avanguardia che va verso la direzione di un allevamento sostenibile che previlegia il benessere animale. Tematiche sulle quali come Regione Lazio crediamo molto e sulle quali stiamo investendo notevoli risorse. Basti pensare che nel Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 che ammonta ad oltre 600 milioni di euro, ben 44 milioni saranno destinati proprio al benessere animale. Fondi che riteniamo fondamentali perché incidono in maniera significativa anche sulla qualità dei nostri prodotti. Ed è per questo che riteniamo l’inaugurazione di oggi un evento di straordinaria importanza non solo per il comparto latte caseario, ma per l’intero settore agroalimentare del nostro territorio. È quanto scrive su facebook l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.