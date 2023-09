ROMA- «Un atto vergognoso che condanniamo fermamente quello compiuto ai danni di Monica Sansoni, la garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, che venerdì mattina ha ritrovato l’auto distrutta sotto la sua abitazione a Latina. Le indagini in corso faranno luce sui responsabili. Da parte nostra, come sottolineato anche dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, esprimiamo la totale vicinanza e l’assoluto supporto a Monica Sansoni che sta svolgendo un lavoro egregio, in un ambito estremamente delicato come quello della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Chi pensava di bloccare chi ben opera all’interno delle istituzioni per le comunità che rappresentiamo, troverà in tutti noi un muro fatto di determinazione ad andare avanti nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini». Cosi in una nota l’ assessore al Lavoro, all’ Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.