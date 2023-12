Consegnati presso la sala Mechelli, al cospetto dell’assessore allo Sport Elena Palazzo e del consigliere regionale Emanuela Mari, gli attestati di merito per gli atleti che sotto l’egida della FISR e della World Skate hanno ottenuto risultati di rilievo in competizioni nazionali, europee ed internazionali.

Una sala gremita ha fatto da cornice all’evento a cui hanno partecipato tutte le massime autorità della FISR, con il presidente nazionale e mondiale on. Sabatino Aracu ed il segretario generale Angelo Iezzi, ad accompagnare e sostenere il consiglio regionale FISR Lazio, guidato dal presidente arch. Antonio Varacalli e dal vicepresidente prof. Maurizio Lollobrigida.

“Lo sport tornerà ad avere un ruolo centrale nell’azione politica regionale – ha affermato l’assessore Elena Palazzo – nonostante il bilancio presenti numerose criticità sarà nostro impegno sostenere le attività sportive. Il Lazio è da sempre fucina di campioni e sono lieta di poter essere qui presente, nonostante le mie attività istituzionali, a salutare l’amico e presidente On. Sabatino Aracu e questa bellissima platea di campioni che hanno onorato la nostra regione. Gli sport rotellistici sono particolarmente apprezzati dai nostri giovani, lo vedo anche nella mia vita personale, e sarà nostro piacere essere al fianco di una federazione prestigiosa come la FISR”.

“Il Consiglio Regionale dovete sentirlo come casa vostra – ha affermato invece il consigliere regionale Emanuela Mari – ed ho avuto il piacere di ribadire questo concetto al presidente regionale FISR arch. Antonio Varacalli – io vengo dalla provincia e sono lieta di vedere in sala tante facce note e tanti atleti di successo che vengono dalla mia Civitavecchia. Chi viene dalla provincia è particolarmente ostinato, nell’accezione positiva del termine: questi atleti ogni volta che escono dai confini regionali rappresentano il nostro territorio e oggi siamo qui a riconoscere i loro indiscutibili meriti”.

Hanno poi preso la parola le cariche FISR, a partire dal presidente nazionale on. Sabatino Aracu: “Gli sport rotellistici sono gli sport del futuro e dei giovani – ha affermato – abbiamo l’onore di avere tante discipline al nostro interno, tutte belle ed affascinanti seppur diverse fra loro. Faccio i miei complimenti a questi campioni ed ho il grande piacere di ricordare che fra pochi mesi ci saranno in Italia i World Roller Games, un evento di portata mondiale che porterà nel nostro paese e nella Regione Lazio una moltitudine di atleti ed appassionati per un evento secondo nel mondo solo alle Olimpiadi”.

“Sono particolarmente grato all’istituzione del consiglio Regionale del Lazio per averci permesso di essere qui a festeggiare i nostri campioni in una sala prestigiosa come la sala Mechelli – afferma l’arch. Antonio Varacalli, presidente FISR Lazio – la nostra è una regione che da sempre primeggia nelle classifiche nazionali e da cui sempre più spesso attingono le nazionali per gli eventi nazionali ed internazionali. L’impegno, passati gli anni pandemici, è di far diventare questa premiazione un appuntamento annuale per dare il giusto riconoscimento ai nostri campioni”.

A seguire la premiazione dei numerosi campioni, di tutte le età, che hanno reso onore alla regione Lazio con i loro risultati, a partire dalla campionessa mondiale Francesca Lollobrigida ai piccoli pattinatori di artistico che hanno conquistato il secondo posto al Trofeo delle Regioni.

Da sottolineare infine, la consegna del premio del Panathlon Agro Romano “i valori dello sport 2023” a Pino Di Veronica per la sua lunga militanza nel mondo delle discipline rotellistiche, nel rispetto della “Carta dell’ Atleta” e l’etica sportiva. Il premio è stato consegnato dal Past Consigliere del Panathlon Internazionale, Marcello Marrocco.