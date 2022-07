“Il Lazio corre: con la delibera approvata oggi trasferiamo ai soggetti attuatori – Asl, Aziende Ospedaliere e Laziocrea – i 674 milioni del Pnrr destinati a costruire la nuova sanità. Siamo stati i primi ad assegnare una gara del Pnrr per l’acquisto di apparecchiature: già a giugno affidata la gara per gli di Acceleratori lineari, con una base d’asta di circa 10,4 milioni di euro.

Si è trattato della prima gara del Pnrr per l’acquisto di grandi apparecchiature aggiudicata da una centrale di committenza del nostro Paese. Stiamo procedendo anche con le gare per l’acquisto di nuove radioterapie e Tac. In totale, doteremo il sistema sanitario regionale di circa 300 nuove apparecchiature con oltre 100mln di investimento da Pnrr, per curare meglio le persone. Con la delibera di oggi facciamo un nuovo importante passo avanti, nel segno della velocità e della concretezza”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.