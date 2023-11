In un’analisi annuale condotta dalla società tecnologica NordPass sulle password più utilizzate in Italia nel 2023, una sorpresa emerge: la password più comune non è più “123456” (che si posiziona al secondo posto), ma “admin”. Al terzo posto della classifica poco fantasiosa, troviamo la semplice parola “password”. Questi risultati evidenziano un atteggiamento preoccupante verso la sicurezza online.

A livello mondiale, la situazione non è molto diversa, con “123456” ancora in cima alla lista delle password più diffuse, seguita da “admin” e “12345678”. Ciò suggerisce che l’imprudenza online non conosce confini.

Nel contesto italiano, alcune password classiche come “ciaociao,” “juventus,” “napoli” e “martina” scivolano fuori dalla Top 10. La password più comune in Italia, “admin,” è spesso la standard preimpostata, non modificata per pigrizia o leggerezza.

L’analisi rivela inoltre che gli utenti tendono a utilizzare password più deboli per proteggere gli account sulle piattaforme di streaming multimediale, mentre scelgono password più robuste per le piattaforme che offrono servizi finanziari. In modo preoccupante, quasi un terzo (31%) delle password più utilizzate nel 2023 consiste in una sequenza numerica.

Questi dati mettono in luce la necessità di una maggiore consapevolezza sulla sicurezza online e di abitudini più responsabili nella creazione e gestione delle password, al fine di proteggere in modo efficace le informazioni personali e gli account online.