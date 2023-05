Le raccomandazioni della Commissione europea per la sorveglianza economica dell’Unione Europea sono state presentate, e già si proiettano verso il nuovo Patto di stabilità, che non è ancora stato approvato. Per la prima volta, infatti, le raccomandazioni specifiche per ogni Paese sono formulate sulla base della spesa primaria netta, che rappresenta la spesa al netto di entrate straordinarie, interessi o spese per la disoccupazione. Questo indicatore sarà centrale nei piani di medio periodo degli Stati membri nell’ambito della nuova governance.

A inizio marzo, era stato annunciato il passaggio a questo nuovo approccio nelle raccomandazioni, insieme alle linee guida per il 2024. Tuttavia, i tedeschi hanno protestato immediatamente contro questa imposizione di regole non ancora approvate. È importante chiarire che, per la Commissione, questa scelta è comunque compatibile con la governance attualmente in vigore. Poco dopo, il Consiglio dell’Unione Europea ha trovato una prima sintesi, consentendo alla Commissione di formalizzare la proposta di riforma del Patto a aprile. Attualmente, le trattative tra gli sherpa dei vari Paesi sono in corso, con l’obiettivo di ottenere l’approvazione del nuovo Patto entro la fine dell’anno, quando scadranno le clausole di salvaguardia. È importante sottolineare che, riforma o meno, tra un anno esatto e con il prossimo ‘Pacchetto di Primavera’ del 2024 torneranno anche le procedure di infrazione, che non sono previste in questa fase.

Le raccomandazioni del 2022 per l’Italia richiedevano una “politica di bilancio prudente” e il contenimento della crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale al di sotto della crescita del prodotto potenziale a medio termine. È prevedibile che la Commissione ribadirà la richiesta di procedere con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in linea con le tappe e gli obiettivi concordati, oltre a indicare la necessità di ridurre il deficit al di sotto del 3% del PIL in modo “credibile e graduale”, come avvenuto nel 2022. Riguardo alle riforme, un anno fa la Commissione europea aveva chiesto all’Italia di adottare e attuare in modo adeguato la legge delega per la revisione fiscale, che includeva la revisione delle aliquote marginali effettive, l’allineamento dei valori catastali ai valori di mercato, la razionalizzazione e riduzione delle spese fiscali, compresa l’IVA, e la riduzione dei sussidi dannosi per l’ambiente, garantendo al contempo l’equità e riducendo la complessità del codice fiscale.

Nel frattempo, è emerso che il PIL dell’Ocse è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre del 2023, dopo lo 0,2% del trimestre precedente. In Italia, il PIL è cresciuto dello 0,5%, dopo la contrazione dello 0,1% del trimestre precedente.