Il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università della Regione Lazio (CRUL) e l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) hanno firmato il 27 marzo 2022 un Memorandum of Understanding (MoU) che istituisce una nuova partnership volta a sviluppare una ricerca congiunta sul campo della crescitadelle energie rinnovabili come chiave per la transizione energetica, i tra cui la bioenergia, la geotermia, l’energia idroelettrica, oceanica, solare ed eolica nel perseguimento dello sviluppo sostenibile, dell’accesso all’energia, della sicurezza energetica e della crescita economica e della prosperità a basse emissioni di carbonio. Con i suoi quasi 210.000 studenti e programmi in tutti i campi della conoscenza, il CRUL, composto da 13 università, ospita il 13% dell’intera popolazione studentesca in Italia, essendo il secondo più grande in Italia.

Nel quadro del presente memorandum d’intesa, IRENA e CRUL lavorano a stretto contatto in una serie di settori chiave di interesse per l’attuazione, tra cui (i) studiare l’uso delle fonti energetiche rinnovabili in diversi contesti territoriali e la ricerca relativa all’idrogeno e ai sistemi multi-energia; ii) promuovere l’istruzione superiore nel campo delle energie rinnovabili; iii) formulare consigli politici comuni, per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, e facilitare la condivisione delle conoscenze e il trasferimento di tecnologie per fornire energia pulita e sostenibile alla crescente popolazione mondiale, iv) scambiare conoscenze accademiche, risultati della ricerca ed esperienze per lo sviluppo delle energie rinnovabili; organizzare congiuntamente attività di sensibilizzazione e advocacy per aumentare la consapevolezza sulle soluzioni di energia rinnovabile praticabili.

La cerimonia si è svolta durante il Forum “L’ECOSISTEMA UNIVERSITARIO DELLA REGIONE LAZIO: LA CONOSCENZA COME PATRIMONIO: dall’offerta di Istruzione Superiore Internazionale del Lazio al Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico della Cultura”, a Dubai presso il Padiglione Italia EXPO domenica 27 marzo 2022.

Il MoU è stato firmato da Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA e dal Prof. Stefano Ubertini, Presidente del CRUL.

“Attraverso la sottoscrizione di questo Protocollo, il CRUL potrà entrare a far parte del network dell’Agenzia per lo scambio di buone pratiche, di programmi di docenza e tirocinio, per l’interscambio di ricercatori e studenti e per la presentazione di progetti congiunti sulla sostenibilità energetica, energie rinnovabili e raccolta dati. Un’occasione importante verso l’internazionalizzazione e l’attrattività del nostro Sistema Universitario che già vanta eccellenze a livello mondiale”. Così l’assessore della Regione Lazio allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli.

Il direttore generale dell’IRENA, Francesco La Camera, ha aggiunto: “Un ecosistema della conoscenza che fa progredire la ricerca e crea una forza lavoro umana qualificata è fondamentale per aumentare la diffusione delle energie rinnovabili in modo rapido e sostenibile. Sono sicuro che questa partnership porterà un valido contributo al dibattito sulla transizione energetica e al percorso verso il traguardo delle emissioni zero”.

“Le energie rinnovabili rappresentano un’opportunità necessaria da cogliere, senza ulteriori rimandi, sulla quale dovranno convergere sinergicamente tutte le istituzioni investendo sulla ricerca e sullo scambio delle conoscenze. Il memorandum rappresenta il cammino condiviso intrapreso verso la transizione energetica, come unico traguardo da raggiungere, favorendo il trasferimento tecnologico per il benessere del pianeta e della collettività”. Queste le parole del Presidente del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università del Lazio, Stefano Ubertini.