Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge n.72 sulla circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi del Superbonus 110, presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini e sottoscritta da tutti i capigruppo della maggioranza, Laura Cartaginese, Luciano Crea, Nazzareno Neri e Giorgio Simeoni.

La Regione Lazio con la presente proposta di legge, nel rispetto delle leggi nazionali, coinvolgerà le proprie società e gli enti regionali nell’acquisto dei crediti fiscali ai fini della compensazione degli stessi e al tempo stesso si farà promotrice dell’acquisto degli stessi crediti da parte dei fornitori del sistema regionale.

“Finalmente la nostra iniziativa è legge e potrà produrre i suoi benefici in tutto il Lazio – ha dichiarato Sabatini che ha illustrato la proposta di legge in aula– e quindi rappresentare una boccata d’ossigeno per le imprese penalizzate dalla crisi dei crediti incagliati. Il consiglio regionale ha dato senza dubbio un segnale importante di vicinanza al settore dell’edilizia. L’unico rammarico è di non aver raggiunto l’unanimità su quello che invece avrebbe dovuto essere un tema in grado di unire tutte le forze politiche, e dimostrare come la sopravvivenza delle imprese sia una priorità per tutti, visto che senza interventi concreti sono anche a rischio numerosi posti di lavoro. Sappiamo benissimo come sul Superbonus 110 esistano posizioni diverse in Parlamento, ma questa legge punta proprio a sanare parte delle storture introdotte dalla normativa e dalle successive modifiche, salvaguardando chi legittimamente ha investito sulle opportunità rivolte ad un rilancio economico dopo la crisi innescata dal Covid. Compito delle Istituzioni – aggiunge – è creare le condizioni perché il tessuto economico della nostra regione non subisca i contraccolpi di scelte incoerenti e sbagliate. Ora ci auguriamo che con questa legge si possano finalmente sbloccare tante situazioni incagliate e che l’economia del nostro territorio possa ripartire anche grazie alla messa in circolazione di un nuovo percorso virtuoso fra istituzioni, banche e mondo delle imprese”.

Ringrazio – ha aggiunto Sabatini – l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per aver sostenuto la legge anche attraverso l’attività di supporto e consulenza fornita dagli uffici dell’Assessorato, e il presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci per aver favorito la rapidità dell’iter di discussione e approvazione della legge. Un ringraziamento – ha concluso – anche al presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma per la preziosa attività di ascolto e coinvolgimento delle realtà del territorio purtroppo incagliate a causa della crisi dei crediti”.