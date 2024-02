Le criticità del provvedimento sul nuovo sistema di assistenza alla Terza Età? Sostanziale inadeguatezza del percorso previsto per l’integrazione tra settore sociale e settore sanitario, indispensabile per la “presa in carico globale” dell’anziano non autosufficiente, frammentazione di competenze e la divisione degli interventi, ancora ripartiti tra Regioni, ASL, Enti locali ed INPS, indeterminatezza delle priorità. Ancora, la mancata individuazione delle risorse economiche necessarie per un reale avvio della riforma, rinviata ai prossimi anni

Di Sebastiano Capurso*

Anaste ritiene che il Decreto in questione possa essere l’avvio di un corretto processo per garantire una nuova visione dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, in quanto contiene alcuni aspetti significativi ed ampiamente condivisibili, come ad esempio la valutazione multidimensionale unificata nazionale e la prestazione economica universale, cioè un supporto concreto per alcune categorie di anziani gravemente non autosufficienti. Prestazione universale solo nel nome, del resto, in quanto a ben vedere si tratta di un sussidio economico per gli stati di povertà, invece che di un “assegno di cura” come era previsto nella formulazione originaria, e nello spirito stesso della riforma.

Esistono poi numerosi altri aspetti del Decreto, sollevati da Anaste nel corso dell’audizione, che richiedono un miglioramento sostanziale attraverso specifiche azioni tese ad evitare la emarginazione del malato anziano, definito come problema sociale invece che sanitario, e pertanto non meritevole degli interventi costituzionalmente garantiti dal SSN. Si è messa in evidenza anche la sostanziale inadeguatezza del percorso previsto per l’integrazione tra settore sociale e settore sanitario, indispensabile soprattutto per la realizzazione di una “presa in carico globale” dell’anziano non autosufficiente, fondata sulle effettive necessità e sui reali bisogni.

La frammentazione di competenze e la divisione degli interventi, ancora ripartiti tra Regioni, ASL, Enti locali ed INPS, persiste infatti immutata, così come la indeterminatezza delle priorità, in un testo che vuole riunire aspetti tra loro troppo diversi: si va infatti dal turismo per anziani alle cure di fine vita, passando dalle metodologie per l’invecchiamento attivo alle cure ai malati con gravissime patologie croniche.

Sorprende la fiducia nelle nuove tecnologie, come la telemedicina o la digitalizzazione avanzata, che sono strumenti di supporto ad un corretto impianto organizzativo, e non certo la soluzione dei problemi di condivisione e trasparenza dei dati, così come molto sopravvalutato appare il contributo che all’articolazione dell’assistenza territoriale può essere fornita dai servizi domiciliari, specialmente in questa fase di drammatica carenza di personale specializzato. Manca infine una rivalutazione del ruolo dell’assistenza residenziale, per la quale Anaste ha chiesto una specifica integrazione del DM 77/2022, con l’inserimento a pieno titolo delle RSA nella rete dell’assistenza sanitaria territoriale pubblica, soprattutto nella loro moderna configurazione di Centri residenziali multiservizi, come correttamente ipotizzati nel Decreto.

Nota dolente finale, la mancata individuazione delle risorse economiche necessarie per un reale avvio della riforma, rinviata ai prossimi anni. Sembra in definitiva che si siano gettate le basi per un futuro cambio di strategie, per le quali saranno necessari successivi decreti, specifici per ogni settore, anche attraverso un confronto con le parti sociali interessate, che Anaste ha formalmente sollecitato, confermando la propria disponibilità a collaborare.

· Presidente nazionale Anaste