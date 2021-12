Il calciatore viterbese della Juventus, Leonardo Bonucci è stato premiato ieri il miglior difensore dell’anno a Dubai, ricevendo ieri il Globe soccer awards. Sul suo profilo Facebook Bonucci ha scritto: “In questi giorni, speciali per il Natale e di attesa per un nuovo anno che speriamo possa portare ciò che tutto il mondo si auspica, ricevo anche io un desiderato regalo. Un traguardo importante, che mi ricorda quanto sognare qualcosa che sembra lontano e inarrivabile all’opinione dei più, possa non essere così folle! Devo senza dubbio un ringraziamento a mister e compagni, senza i quali sicuramente non sarei qui a scrivere queste parole, alle persone, tutte nessuno escluso, che mi hanno supportato e sopportato. Ogni traguardo non sarebbe lo stesso se non condiviso! Alla mia famiglia un pensiero speciale, loro sanno e non hanno bisogno di ulteriori parole. Grazie di cuore a tutti. Sono molto felice stanotte”.