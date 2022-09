Enrico Letta scrive in una lettera inviata ai militanti del Pd: “Care democratiche e cari democratici, mancano tre settimane. Tre settimane per supportare il nostro programma per un’Italia democratica e progressista”. “Non c’è alternativa possibile, lo sappiamo tutti: o noi o loro.O il futuro o il passato. O il progresso o la conservazione reazionaria. O la giustizia sociale o il privilegio e la rendita. O la destra o la sinistra”, scrive ancora il segretario dem, aggiungendo che “chi nega che in fondo sia solo questa la scelta, semplicemente mente”.