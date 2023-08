Nel contesto delle crescenti tensioni diplomatiche, l’India ha sorpreso molti osservatori internazionali decidendo di non invitare l’Ucraina al prossimo vertice del G20. Secondo quanto riportato da Sky News, questa mossa è avvenuta nonostante gli appelli per l’espulsione della Russia dal gruppo. Nonostante tali richieste, la Russia è stata invece confermata come uno degli invitati.

L’elenco formale degli invitati, reso pubblico sul sito del G20, rivela che sono stati selezionati otto Stati non membri per partecipare all’evento. Tra questi figurano il Bangladesh, l’Egitto, Mauritius, i Paesi Bassi, la Nigeria, Oman, Singapore ed gli Emirati Arabi Uniti. Va notato che la Spagna è inclusa tra gli invitati permanenti tra i non membri.

Una caratteristica peculiare del vertice è che la decisione su quali Stati non membri invitare spetta al Paese ospitante, il che aggiunge un elemento di variabilità e interesse ogni anno. Nel frattempo, l’Ucraina ha partecipato al summit del G20 in Indonesia nel 2022 e al G7 in Giappone all’inizio di quest’anno.

L’assenza dell’Ucraina e la presenza continuata della Russia al vertice del G20 sollevano interrogativi sulla dinamica geopolitica in corso e sulle decisioni di partecipazione adottate dalle nazioni partecipanti. Il prossimo vertice sarà sicuramente un’occasione chiave per monitorare gli sviluppi e le scelte strategiche delle nazioni coinvolte.