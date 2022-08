Stavano andando in mountain bike sulla pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val Chisone, a Torino l’industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria e l’amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo, quando un fulmine pare li abbia colpiti uccidendoli.

E’ quanto hanno ipotizzato gli operatori intervenuti sul posto per soccorrere i due uomini. L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio. L’eliambulanza è riuscita a far sbarcare un’equipe medica che ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il recupero delle salme, essendo impossibile atterrare, è stato necessario l’arrivo di un mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a Torino la Procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito.