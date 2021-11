Parla il dott. Francesco Maneschi, direttore della Uoc di Ginecologia ed Ostetricia dell’azienda sanitaria San Giovanni Addolorata di Roma. Nello storico ospedale romano le pazienti hanno un ingresso separato, grandi spazi e massima sicurezza. Nel team di Ginecologia un organico di 21 medici per gestire gravidanze ad alto rischio (60% dei casi) e a basso rischio. Punta di diamante del reparto è l’attività oncologica

Di WANDA CHERUBINI

L’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell’azienda sanitaria San

Giovanni Addolorata eroga prestazioni di chirurgia ginecologica tradizionale e miniinvasiva e svolge attività di assistenza alla gravidanza, al parto ed alla gravidanza a

rischio. E’ diretta dal dott. Francesco Maneschi. Gli abbiamo chiesto di parlarci del

reparto.

Come si articola l’attività della Uoc e del Pronto soccorso ostetricoginecologico?

Partiamo con il Pronto soccorso, che è un ambiente dedicato solo alle donne con un

ingresso separato dal Pronto soccorso generale (si accede da via Santo Stefano

Rotondo), quindi, non c’è confusione e ci sono degli spazi dedicati molto ampi. C’è

un’adeguata dotazione di persone: medici, ostetriche, assistenti e tutti gli strumenti

che servono h 24. Inoltre, c’è una grande attenzione alle protezioni Covid. In più sono

attivi, sempre h 24, laboratori e terapia intensiva. Ci sono tutte le specialità. La nostra

unità, in particolare, si occupa delle patologie più complesse con un’ottima terapia

intensiva neonatale. Siamo proprio un punto di riferimento. A Roma i Pronto

Soccorso dedicati ci sono al San Camillo ed all’Umberto I, ma negli ospedali

monoblocco sono tutti integrati nella struttura generale. Abbiamo poi tante stanze,

quindi, possiamo seguire molti pazienti contemporaneamente. C’è una rotazione di

persone, quindi la struttura non è mai troppo affollata. Da noi non ci sono stati focolai

da Covid, proprio perché abbiamo subito identificato ed isolato immediatamente i

positivi.

Quanti parti ci sono all’anno nella vostra struttura? Quanti cesarei?

Il numero dei parti si agirano sui 1100-1200 l’anno, mentre per i cesarei, il 22 per

cento sono tagli cesarei primari e questo è uno dei migliori valori nel Lazio.

Quanti professionisti lavorano nel reparto?

Siamo 21 medici d’organico, personale più che adeguato per mantenere le risorse

dedicate all’urgenza. Poi abbiamo le ostetriche, sia quelle preposte agli ambulatori,

che alla sala parto ed alla sala operatoria e gli assistenti.

Quali le principali prestazioni erogate?

In Ostetricia gestiamo le gravidanze ad alto rischio (per il 60 per cento dei casi) ed a

basso rischio (40 per cento). Le gravidanze ad alto rischio ci sono inviate dagli altri

ospedali di I livello. Abbiamo, quindi, la gestione dell’alto rischio ostetrico. Dal

punto di vista ginecologico la punta di diamante è tutta l’attività oncologica (tumori

dell’apparato genitale femminile, laparoscopia). Abbiamo anche il robot, ma spesso

una buona laparoscopia non si discosta di molto dai vantaggi dell’uso del robot. Alle

spalle abbiamo tutto quello che serve per fare oncologia. Siamo, in generale, un

ospedale cha ha un’attenzione particolare per l’oncologia. Poi facciamo molta

chirurgia mininvasiva: più del 50 per cento degli interventi si fanno in laparoscopia.

Anche per i tumori dell’utero, l’80 per cento di questi vengono trattati in

laparoscopia. Facciamo anche la chirurgia benigna.

Quali sono gli ambulatori attivi?

Abbiamo tanti ambulatori, come quelli dedicati all’oncologia ginecologica, ai tumori

della mammella, ai fibromi e quelli che riguardano tutta la diagnosi prenatale. Manca

soltanto la procreazione medicalmente assistita.

C’è un percorso di nascita differenziato per le gravidanze a basso e alto rischio?

Sì, a basso rischio è gestito dalle ostetriche, mentre ad alto rischio è un percorso

dedicato che si sviluppa a secondo del rischio. E’ la nostra mission operare per le

gravidanze ad alto rischio. Circa il 60 per cento delle gravidanze che assistiamo sono

ad alto rischio. L’alto rischio, in base ai dati che abbiamo, è dovuto all’età media del

primo parto che nel Lazio si attesta a 33-34 anni e ciò implica che una buona parte

delle donne non ha un apparato riproduttivo così brillante e con il proseguire degli

anni questo fa sì che le gravidanze abbiamo dei problemi. Tutto ciò mette sotto stress

non solo noi, ma tutto il sistema. Per esempio nel Nord Europa la prima gravidanza si

ha in media 10 anni prima che da noi. Questo dato si associa poi alla crisi

demografica.

E per le gestanti con fattore Rh negativo che necessitano di immunoglobuline

anti D?

Esiste un ambulatorio di immunoprofilassi ed è gestito dalle nostre ostetriche, che

hanno un ruolo importante. Nel baso rischio l’ambulatorio lo gestiscono in prima

persona proprio le ostetriche. Abbiamo anche percorsi di preparazione al parto

telematici, attivati per via del Covid.

Quali vantaggi hanno le tecniche chirurgiche endoscopiche rispetto agli

interventi tradizionali?

Le tecniche endoscopiche, quando possono essere utilizzate, sono più amicali nei

confronti della donna perché il disagio post operatorio è molto ridotto. Con queste

tecniche, ad esempio, trattiamo tantissimi fibromi e questo è un vantaggio gigantesco.

Perché le donne dovrebbero preferire la vostra Uoc?

Perché è un ambiente altamente professionale. Noi siamo una struttura che ha una

gestione delle donne polispecialistica (ginecologi, anestesisti, neonatologi) e

multidisciplinare perché oltre a noi ci sono le professioni ostetriche ed

infermieristiche pediatriche per gestire questi bambini, spesso estremamente piccoli.

Questa è una struttura compatta, polispecialistica, che ha molta attenzione sia

all’umanizzazione del parto che alle anomalie della gravidanza e del parto che

possono comparire e che vengono gestite in equipe e poi è una struttura solida.