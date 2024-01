L’Iran ha recentemente aumentato la sua attività militare, non limitandosi più alla sua rete di combattenti nel Medio Oriente. Le forze aeree dei Guardiani della Rivoluzione hanno lanciato missili balistici su Iraq e Siria nella notte tra lunedì e martedì. Questo doppio attacco ha lo scopo di inviare un segnale a Israele e agli Stati Uniti, accusati di creare instabilità nella regione.

Il primo attacco è mirato a Israele, considerato un nemico, mentre il secondo è descritto come una vendetta per un attentato terroristico a Kerman, rivendicato dall’Isis all’inizio di gennaio. Nel contempo, gli Stati Uniti hanno colpito i ribelli filoiraniani in Yemen, e Israele ha effettuato il più massiccio attacco contro i miliziani del Partito di Dio nel sud del Libano.

In particolare, Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, è stata colpita dall’Iran, che sostiene di aver distrutto un quartier generale del Mossad israeliano. Tuttavia, le autorità locali contestano questa versione, sostenendo che gli attacchi abbiano colpito civili e abitazioni private.

Le tensioni si estendono anche alla Siria, dove le forze iraniane affermano di aver colpito i luoghi di raduno dei comandanti legati alle recenti operazioni terroristiche, in risposta all’attentato a Kerman.

Gli Stati Uniti hanno risposto a un attacco degli Houthi filoiraniani in Yemen, colpendo postazioni di missili antinave. Israele ha bombardato gli Hezbollah nel Libano meridionale, mentre la situazione nella Striscia di Gaza rimane tesa, con perdite umane significative da entrambe le parti.

A livello internazionale, l’Unione Europea sta considerando una missione nel Mar Rosso per contrastare gli Houthi e garantire la libera navigazione. Nel frattempo, la Shell ha sospeso le spedizioni attraverso il Mar Rosso, e gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione per sequestrare missili iraniani diretti agli Houthi nello Yemen.

Questi sviluppi indicano un’escalation delle tensioni in tutta la regione, con molteplici attori coinvolti in conflitti diretti e indiretti. La comunità internazionale sta cercando soluzioni per evitare un ulteriore peggioramento della situazione.