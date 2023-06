Un’instabilità atmosferica colpisce l’Italia a causa dei cicloni Ceco e Oscar. Il vortice centrato sulla Repubblica Ceca ha portato aria fresca e instabile verso il Nord Italia, causando temporali, soprattutto nelle regioni del Nord-Ovest come Liguria, Piemonte e Toscana, e successivamente nelle regioni centrali e in Sardegna. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il ciclone tropicale Oscar proveniente dall’Atlantico e dalla Spagna porterà umidità e forti piogge in Sardegna e nel Centro-Sud. Le condizioni potrebbero diventare alluvionali a causa dell’alto contenuto di umidità e dell’instabilità atmosferica, in parte influenzata ancora dall’azione del ciclone Ceco sull’Europa centrale. Anche le regioni meridionali esperimenteranno temporali a tratti intensi. Giovedì, si prevedono ancora temporali, soprattutto lungo il versante adriatico, con piogge più intense attese su Abruzzo, Molise e Puglia, ma potrebbero verificarsi forti temporali anche nel resto del Centro-Sud. Al contrario, al Nord sarà soleggiato e caldo. Solo a partire da venerdì il tempo migliorerà, con qualche pioggia residua soprattutto sul Basso Tirreno e venti forti settentrionali sulle regioni del Sud e del Medio Adriatico. Dal punto di vista climatologico, il weekend sembrerà appartenere a un’altra stagione, con il ritorno del sole e temperature estive. Probabilmente, dalla prossima settimana, con l’arrivo dell’Anticiclone Africano, si avrà un caldo afoso e opprimente. Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 14, indicano un’instabilità su Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Alpi al Nord, instabilità diffusa su tutte le regioni centrali e maltempo al Sud. Giovedì 15, si prevedono temporali sulle Dolomiti e sole altrove al Nord, maltempo specie sulle regioni adriatiche e sul Lazio con schiarite in Toscana al Centro, e forte maltempo al Sud. La tendenza a breve termine indica una diminuzione dell’instabilità al Sud, mentre ci sarà sempre più sole e caldo negli altri settori. Nella prossima settimana, arriverà l’Anticiclone Africano.