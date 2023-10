L’Italia sta considerando la possibilità di fornire un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina, ma al momento non è stato ancora redatto. Questa dichiarazione è giunta dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo l’annuncio del vicepremier Tajani a Kiev riguardo all’impegno italiano. Tuttavia, Crosetto sottolinea che al momento si tratta solo di una dichiarazione di intenti, e che sta avvenendo una valutazione della fattibilità di questo ottavo pacchetto di aiuti.

La questione della disponibilità di risorse è centrale in questo dibattito. L’Italia, come molti altri Stati europei, ha già affrontato la questione del parziale svuotamento dei magazzini di armi e della necessità di ripristinare le scorte per la difesa nazionale. Ciò richiederà tempo, con alcune aziende belliche che stimano due anni per recuperare le munizioni necessarie. Inoltre, l’Italia ha già fornito sistemi di difesa avanzata all’Ucraina in collaborazione con la Francia.

Il ministro Crosetto ha sottolineato che l’Italia ha fatto molto per aiutare l’Ucraina, soprattutto con sistemi di difesa antiaerea per proteggere le infrastrutture civili ed energetiche, ma le risorse non sono infinite. Pertanto, la questione delle limitate risorse disponibili deve essere attentamente valutata prima di definire il contenuto di un ulteriore pacchetto di aiuti.

Al di là delle speculazioni, l’invio potrebbe riguardare sistemi o munizioni di contraerea e apparecchiature antidrone. Tuttavia, tutto dipenderà dalla disponibilità nei depositi della Difesa italiana.

La guerra in Ucraina ha anche altre conseguenze, tra cui l’aumento dell’inflazione dei prezzi, le questioni legate all’energia e la migrazione. Questi fattori stanno influenzando la vita quotidiana dei cittadini e possono generare una stanchezza nell’opinione pubblica. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di sostenere l’Ucraina, ma anche di affrontare attentamente queste conseguenze.

Il ministro della Difesa prevede una possibile risposta russa alla controffensiva ucraina in inverno e ritiene che la prossima primavera potrebbe essere il momento per cercare un tentativo di dialogo tra le parti, quando le risorse per il conflitto potrebbero essere esaurite da entrambi i lati.