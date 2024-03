Loredana Bertè, dopo un breve ricovero a Roma, ha annunciato il suo ritorno a Milano tramite un post su Instagram. La cantante ha spiegato che durante il ricovero ha ricevuto una terapia d’urto e ha iniziato esami e accertamenti che dovranno continuare a Milano sotto la supervisione dei medici.

Bertè si era sentita male lunedì scorso, poco prima della data romana del suo tour, e il dolore addominale improvviso l’aveva costretta al ricovero. La cantante ha espresso la sua delusione per lo spostamento delle date dei concerti a Roma e Varese, ma ha chiarito che le sue condizioni fisiche non le permettevano di affrontare un concerto di due ore in piedi senza pause e spostamenti.

Nonostante le difficoltà, Bertè ha dichiarato la sua felicità per aver potuto portare a termine altri impegni meno gravosi per la sua salute. Ha inoltre anticipato il suo apparire in televisione venerdì, dove sarà giudice a The Voice Senior, e ha espresso entusiasmo per il team che ha formato per lo show.

La cantante ha concluso il suo messaggio con un ringraziamento e tutto l’amore possibile, mostrando determinazione nel superare l’incidente e continuare con le sue attività professionali.