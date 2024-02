ROMA- Il conflitto israeliano palestinese, il protrarsi della guerra in Ucraina e i continui rischi di terrorismo in Europa, sono solo alcuni dei temi di cui tratterà l’onorevole Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica)

durante il suo intervento presso la sede romana della 24ORE Business School, in programma per giovedì 8 febbraio. A intervistarlo su questi temi sarà Giangiacomo Calovini, membro della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati e da tempo docente di geopolitica e relazioni internazionali presso la Business School.

L’incontro con l’onorevole Guerini inaugura i “Caffè Geopolitici”, un inedito ciclo di appuntamenti

aperti al pubblico, in presenza e in live streaming. “L’obiettivo di questi eventi è quello di esplorare e comprendere le sfide politiche contemporanee, partendo da domande chiave sul ruolo dell’Italia in un ambiente internazionale instabile e sul futuro dell’Europa in un contesto in cui la sicurezza rappresenta una delle principali responsabilità delle organizzazioni internazionali”, spiega Valerio Momoni, Amministratore Delegato di 24ORE Business School.

Il secondo appuntamento, già in programma per il 22 febbraio, ospiterà S.E. Alon Bar, Ambasciatore di Israele in Italia e San Marino e diplomatico di carriera con al suo attivo prestigiosi incarichi alle Nazioni Unite e presso organizzazioni internazionali. Bar parlerà dell’ondata di antisemitismo che sta interessando tutto il mondo, compresa l’Italia, partendo dai più recenti fatti di cronaca tra cui il massacro di Hamas dello scorso ottobre e della guerra che ne è scaturita. Già previsti nel calendario dei Caffè Geopolitici, anche gli incontri con S.E. Yaroslav Melnyk, Ambasciatore d’Ucraina in Italia, e Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri.

“Abbiamo ideato i Caffè Geopolitici per offrire ai partecipanti una comprensione più profonda del complesso scenario geopolitico e fornire interessanti spunti di riflessione non solo per chi desidera intraprendere una carriera in istituzioni pubbliche, enti ed organismi comunitari, società di relazioni istituzionali, lobbying e Public Affairs ma per tutti i nostri allievi”, aggiunge Momoni.

Incarichi che richiedono competenze specifiche che possono essere acquisite con percorsi di studio dedicati, come il master full time per neolaureati “Corporate communication, Lobbying & Public Affairs”, il master part time “Relazioni istituzionali, Lobbying & PA”, rivolto a esperti di relazioni istituzionali, lobbisti, funzionari consulenti della P.A., PR Officers liberi professionisti, e il master “Giornalismo multimediale politico economico” per laureati e giovani professionisti che intendono intraprendere la carriera di giornalisti pubblicisti e professionisti, addetti stampa, comunicatori di aziende, agenzie, partiti politici, istituzioni, proposti da 24ORE Business School.