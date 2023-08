Le brevi vacanze di Luciano Spalletti, recentemente laureatosi Campione d’Italia con il Napoli, sembrano essere già terminate. Il tecnico toscano si appresta a un nuovo capitolo della sua carriera. Con le dimissioni di Roberto Mancini dalla posizione di Commissario Tecnico della Nazionale, Spalletti si trova nella posizione ideale per prendere il suo posto, diventando il leader della squadra azzurra per la prima volta.

La notizia dell’imminente nomina di Spalletti è stata riportata dal giornalista Alessandro Alciato, il quale ha indicato il 16 agosto come data probabile per l’annuncio ufficiale. Tuttavia, una questione cruciale rimane da risolvere: la clausola di non concorrenza che vincola Spalletti al club guidato da Rudi Garcia. Questa clausola è stata istituita da De Laurentiis quando Spalletti ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Napoli, terminando anticipatamente il suo rapporto professionale con la squadra partenopea.

L’attesa è ora rivolta all’evolversi della situazione e a come verrà affrontato questo nodo contrattuale. Nel frattempo, gli appassionati di calcio rimangono in trepidante attesa per scoprire se Luciano Spalletti prenderà effettivamente le redini della Nazionale Italiana e quale futuro si prospetta per il calcio italiano sotto la sua guida.