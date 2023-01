Il presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky, come riportato dal Kiev Independent, ha bisogno di missili a lunga gittata per fermare il “terrore russo”, sottolineando che i missili Himars attualmente utilizzati da Kiev hanno una gittata di 80 chilometri e non possono raggiungere molte delle aree occupate dai russi.

Secondo Kiev, occorrono missili a lungo raggio per impedire ai russi di posizionare i loro lanciamissili lontano dalla linea del fronte e distruggere le città ucraine.

Intanto, il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sulla situazione nel Paese, osserva che la decisione di Mosca di introdurre l’addestramento militare di base nel curriculum della scuola secondaria “sottolinea l’atmosfera sempre più militarizzata della Russia in tempo di guerra, oltre ad essere una (probabilmente voluta) evocazione dell’Unione Sovietica: una formazione simile era obbligatoria nelle scuole fino al 1993”. Già lo scorso dicembre il ministero della Scienza aveva annunciato un programma di addestramento militare per gli studenti universitari.