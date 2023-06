L’Ucraina si prepara per una controffensiva nell’attuale conflitto con la Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che il successo è atteso e ha riconosciuto la superiorità aerea russa come una minaccia per cui molti soldati ucraini potrebbero perdere la vita. Nonostante avrebbe voluto più armi dall’Occidente, l’Ucraina non può aspettare e si sta preparando per l’azione. Zelensky ha espresso preoccupazione per possibili cambiamenti nell’amministrazione americana che potrebbero influire sugli aiuti. Inoltre, il presidente ucraino ha dichiarato che se non riceveranno un segnale positivo riguardo all’adesione del Paese alla NATO al vertice di luglio, l’Ucraina potrebbe non partecipare. Nel frattempo, durante gli attacchi delle forze russe nella regione di Kherson, cinque civili, tra cui due adolescenti, sono rimasti feriti. Le truppe russe hanno attaccato la regione utilizzando vari mezzi di guerra, tra cui missili, mortai, artiglieria, droni e aerei. Inoltre, i rifugi antiaerei di Kiev saranno ispezionati dopo la morte di tre persone che cercavano rifugio in un bunker chiuso. I sopralluoghi cominceranno oggi e si estenderanno per 10 giorni.