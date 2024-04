di WANDA CHERUBINI-

ROMA- Nell’atmosfera suggestiva della parrocchia romana di Santa Maria in Campitelli, a Roma, si è tenuto ieri pomeriggio un importante incontro formativo organizzato dall’Ucsi Lazio. L’evento ha affrontato temi cruciali come l’importanza dell’essere parte di associazioni nel mondo contemporaneo e il ruolo delle comunità di credenti nell’ambito dell’informazione e della comunicazione.

Tra i partecipanti, una rappresentanza dell’Ucsi di Viterbo, guidata dal suo presidente, Wanda Cherubini, insieme a Mario Mancini, Stefano Stefanini, Mariella Zadro e Maria Antonietta Germano.

Il presidente dell’Ucsi Lazio, Maurizio Di Schino, ha sottolineato il ruolo pionieristico dell’associazione, nata nel 1959, non solo nell’ambito dell’informazione ma anche della comunicazione. L’evento ha offerto spunti di riflessione su ciò che motiva ad unirsi e ad associarsi all’Ucsi.

Don Stefano Cascio, consulente ecclesiastico dell’Ucsi Lazio, ha aperto l’incontro evidenziando l’importanza dell’identità come relazione e della spiritualità incarnata, sottolineando il valore dell’esperienza associativa come un cammino condiviso anche interiormente. Rifacendosi all’enciclica sociale “Fratelli tutti” di Papa Francesco, ha esplorato le esperienze capaci di rigenerare le istituzioni, affrontando le sfide del mondo contemporaneo.

Tra gli interventi significativi, quello di Filippo Sassoli e monsignor Davide Carbonaro, quest’ultimo arcivescovo eletto di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo. Hanno condiviso come l’associazionismo abbia influenzato le loro vite e le loro famiglie, con particolare menzione al percorso associativo di David Sassoli, fratello di Filippo.

Andrea Melodia, ex presidente nazionale dell’Ucsi, ha raccontato la sua esperienza, evidenziando l’importanza dei circoli giovanili e poi del suo ingresso in Rai e nell’Ucsi come presidente nazionale.

Vania De Luca, ex presidente nazionale dell’Ucsi, ha sottolineato le sfide incontrate nel giornalismo.

L’incontro si è concluso con una preghiera davanti all’icona di Santa Maria in Portico, guidata da monsignor Carbonaro, seguita dai festeggiamenti per il compleanno di Andrea Melodia, in un clima di fraternità e comunità.

La scelta della parrocchia di Santa Maria in Campitelli ha una particolare rilevanza, essendo stata parte integrante della vita delle famiglie Sassoli e di monsignor Carbonaro. Da questa comunità, monsignor Davide Carbonaro partirà per assumere il nuovo incarico di arcivescovo nella diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.