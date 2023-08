La temperatura media di luglio 2023 è stata confermata come la più alta mai registrata per qualsiasi mese, secondo il servizio di osservazione della Terra della UE Copernicus. Le previsioni avevano anticipato il record alla fine di luglio, basandosi sui dati preliminari. Il mese è stato 0,72 gradi più caldo della media per luglio 1991-2020 e 0,33 gradi più caldo del precedente mese più caldo, luglio 2019. Si stima che il mese sia stato circa 1,5 gradi più caldo della media per il periodo 1850-1900. Ondate di calore sono state riscontrate in molte regioni dell’emisfero nord, inclusa l’Europa meridionale.