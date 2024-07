BRASILIA – Con un caloroso abbraccio, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha accolto il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella nella prima tappa di una visita ufficiale in Brasile, che si concluderà venerdì.

Nel palazzo presidenziale di Brasilia, il colloquio tra Lula e Mattarella è durato più di un’ora, evidenziando numerosi punti in comune. Entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza dell’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), definendolo indispensabile per lo sviluppo di entrambe le regioni.

Mattarella ha ribadito l’impegno dell’Italia per il successo del Summit G20 di Rio de Janeiro, a partire dal lancio dell’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà. Lula ha evidenziato l’opportunità per Brasile e Italia di guidare la ricerca di soluzioni a problemi comuni.

I due Paesi celebrano quest’anno due importanti ricorrenze: il 150º anniversario della migrazione italiana in Brasile e l’80º anniversario dello sbarco della Forza di Spedizione Brasiliana in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Mattarella ha ricordato l’accoglienza riservata ai migranti italiani e il contributo brasiliano alla liberazione dell’Italia dal fascismo e dal nazismo.

Nonostante alcune divergenze, specie sull’Ucraina, entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza del dialogo e della diplomazia per raggiungere una pace giusta. Mattarella ha espresso preoccupazione per le sofferenze della popolazione civile a Gaza, sottolineando il grande numero di vittime tra donne e bambini.

Mattarella visiterà Porto Alegre, colpita da alluvioni a maggio, portando la vicinanza dell’Italia alle popolazioni colpite. Lula ha ringraziato pubblicamente il governo italiano per l’aiuto fornito, sottolineando l’importanza e il valore di questa generosità.

La visita di Mattarella porterà alla firma di vari accordi tra Italia e Brasile, tra cui il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, una cooperazione in materia di turismo e numerosi memorandum tra università e centri di ricerca dei due Paesi.