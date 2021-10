VITERBO- “Un risultato davvero lusinghiero che conferma le eccellenze presenti nel nostro Ateneo”. Così Stefano Ubertini rettore dell’Università degli Studi della Tuscia sottolinea un’altra importante affermazione dell’UNITUS nei rankings internazionali. Questa volta la classifica di Times Higher Education (THE) colloca l’Ateneo viterbese tra i migliori 301-400 nei ‘by subject 2022’, cioè per materia, nell’ “Engineering and Technology”, associata all’area dell’Ingegneria industriale. Nel presentare i risultati di questo ranking del settore ingegneristico gli analisti di THE sottolineano di avere fatto riferimento alla “stessa gamma rigorosa ed equilibrata di 13 indicatori di performance utilizzati nella classifica globale”, aggiungendo che “la metodologia è stata ricalibrata, con indicatori ponderati riferiti a macroaree quali didattica, ricerca, internazionalizzazione, numero di citazioni delle pubblicazioni scientifiche e finanziamenti dalle industrie”. Solo 30 università italiane sono state incluse nel ranking e UNITUS è settima in Italia nella classifica generale, seconda per numero di citazioni e ottava nella ricerca. “Il posizionamento tra le migliori Università al mondo nell’ambito disciplinare dell’ingegneria, a solo 9 anni dalla nascita, -evidenzia il rettore Stefano Ubertini– dimostra ancora una volta come il nostro Ateneo investa sempre sulla qualità e sull’eccellenza e rafforza il nostro ruolo scientifico, formativo e sociale in ambito internazionale”. La Scuola di Ingegneria e Design del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, per l’anno accademico attuale 2021 – 2022, ha attivato il nuovo corso triennale di “Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio”, e per il prossimo anno, quello del decennale, è in fase di progettazione sia il curriculum triennale di “Scienze e Tecniche per la Manutenzione d’Aereo” nell’area dell’Ingegneria Industriale insieme alla Scuola Sottoufficiali dell’Aeronautica di Viterbo, sia un corso di laurea internazionale in Ingegneria Meccanica con focus sull’energia del futuro, verde e sostenibile. I prossimi test d’ingresso per i corsi in Ingegneria Industriale e Design sono previsti per il 27 Ottobre dalle 11.30 alle 14.30. Le iscrizioni sul portale d’ateneo si chiuderanno il 25 ottobre alle ore 11:30, maggiori informazioni alla pagina http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.