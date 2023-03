VITERBO- L’Università della Tuscia risulta tra le prime 250 università del mondo per gli studi in Scienze agrarie e forestali. Lo decreta “Qs World University Rankings by Subject’”, la nota classifica internazionale delle università analizzate per materie di studio, pubblicata ieri, che ha esaminato oltre 15.700 diversi programmi accademici delle migliori 1594 università del mondo.

L’Unitus è anche tra le università più giovani d’Italia e d’Europa. L’ateneo viterbese fa un notevole balzo in avanti rispetto allo scorso anno nella classifica mondiale per singole materie, tanto che si colloca tra la 201 esima e la 250 esima posizione al mondo per Scienze agrarie e forestali. Per quanto riguarda, invece, l’analisi in relazione ai soli atenei italiani, l’Unitus si piazza, sempre per materie di studio, quindi in Scienze agrarie e forestali, tra il 91 esimo ed il 100 posto. Anche per la sostenibilità ambientale, l’Unitus nella classifica mondiale rientra tra la 501 esima e la 550 esima posizione tra le università più sostenibili del mondo. Nel rapporto di Qs World Ranking si legge: “Con la sua didattica fortemente innovativa incentrata su sostenibilità, transizione ecologica ed energie rinnovabili, l’Università degli studi della Tuscia è stata recentemente confermata tra le 150 migliori giovani università del mondo con un tasso di soddisfazione degli studenti tra i più alti in tutta Italia. Con l’obiettivo di coniugare l’attenzione al territorio con un ampio respiro internazionale, Unitus è la scelta perfetta per una superba esperienza di studio in una città a misura di studente che combina il tipico carattere medievale con strutture e servizi moderni”.