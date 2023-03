Lutto nel mondo dello sport. E’ morto Dick Fosbury, l’uomo che ha rivoluzionato il salto in alto. Il suo “Fosbury flop”, la tecnica di salto dorsale, ha cambiato per sempre il modo in cui gli atleti affrontano questa disciplina, portandolo alla vittoria dell’oro olimpico a Messico 1968 e diventando una tecnica universalmente riconosciuta. Fosbury è morto all’età di 76 anni a causa di una recidiva di linfoma. La sua storia è quella di un ragazzo che, non avendo grandi doti nel salto in alto, ha trovato nella perseveranza e nell’istinto il modo per creare qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Il “Fosbury flop” ha avuto un impatto duraturo sulla disciplina e sulla cultura popolare, diventando un simbolo di innovazione e di successo.