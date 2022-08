Non si sono presentati per partecipare alle parlamentarie

Alessandro Di Battista e Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende da fonti del Movimento 5 stelle, non hanno presentato l’autocandidatura per partecipare alle parlamentarie del prossimo 16 agosto. Il limite per inoltrare la domanda era segnato per oggi alle ore 14:00 di oggi.