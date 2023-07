Sempre alla ricerca di talenti da valorizzare, Meneghini & Associati Talent Union, gruppo di comunicazione strategica con sedi a Vicenza, Venezia, Milano, Roma e Reggio Emilia, prosegue nell’intento di perseguire l’eccellenza in ogni campo della comunicazione stringendo nuove partnership con le migliori realtà presenti oggi sul mercato. Sono due le società che sono entrate a far parte della squadra, Akasearch e Akaueb, insieme alle quali M&A Talent Union potrà offrire ai propri clienti una gamma ancora più completa di servizi.

Akasearch si occupa principalmente di SEO strategy, aiutando publisher e aziende a massimizzare la visibilità on line di contenuti e prodotti. L’agenzia basata a Roma è specializzata in technical SEO Assessment, Editorial SEO, PPC Campaign Management e Big Data Visualization. Akaueb, con sede operativa a Siena, è invece impegnata sul fronte dello sviluppo CRM, App e Webapp per automatizzare i processi più complessi e ripetitivi cercando soluzioni creative. Realizza portali e-commerce integrando tutti i principali metodi di pagamento, oltre che soluzioni custom per spedizioni e transazioni.

Trait d’union della nuova partnership Nicola Rigo, CTO di M&A Talent Union, che ha già avuto l’occasione di collaborare nei mesi scorsi con i team di “Aka” nello sviluppo di alcuni importanti progetti per il gruppo.

«Abbiamo iniziato a fine 2021 investendo in PopWave, marketing trainer, società emiliana specializzata in LinkedIn marketing e digital strategy, per proseguire l’anno successivo con la sottoscrizione di un accordo strategico con Pixelismo, web agency e design studio che sviluppa esperienze digitali con realtà aumentata e virtuale. – commenta Paola Meneghini, presidente di M&A Talent Union – Ora con Akasearch e Akaueb chiudiamo il cerchio e andiamo letteralmente a coprire tutti gli ambiti del marketing digitale, potenziando ulteriormente la nostra vocazione alla digital transformation, e confermando la nostra volontà di distinguerci nel mondo della comunicazione per un approccio olistico anche nei fatti, e non soltanto nelle parole».

«Siamo entusiasti di questa partnership con Meneghini & Associati e orgogliosi della sua genesi: le nostre realtà si sono conosciute e apprezzate “sul campo” collaborando a progetti ambiziosi e di successo; sin dal principio abbiamo instaurato una relazione produttiva basata su analisi, dati e condivisione di competenze. La partnership odierna è il giusto coronamento di questo percorso. – sottolinea Caterina Caddeo, CEO di Akaueb e Akasearch – Le nostre società sono giovani, ma solide e in forte crescita. Il nostro approccio data-driven si sposa perfettamente con la reputation di Meneghini & Associati, azienda storica che ha fatto della concretezza e dei risultati uno dei suoi punti contraddistintivi».