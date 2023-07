Una tragedia ha colpito Voghera: una madre ha strangolato il suo bambino di un anno. Attualmente è sotto arresto e si trova in stato di choc, ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale con sorveglianza. Elisa Roveda, la madre, era sola in casa al momento dell’incidente e si stima che sia rimasta sola solo per un’ora. Il padre del bambino era uscito per andare al lavoro, e un’ora dopo è arrivata la madre della donna che ha subito chiamato il 118. Questo tragico caso richiama l’attenzione su molti casi di infanticidio che hanno scosso il paese, con il 50% dei casi commessi dalle madri. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per il piccolo Luca. Alla presenza dei carabinieri, la madre, una donna di 45 anni impiegata, ha ammesso di aver ucciso il figlio. Attualmente è ricoverata presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Una vicina di casa della famiglia ha rivelato che desideravano quel bambino da cinque anni. L’allarme è scattato questa mattina quando la nonna ha iniziato a urlare. Il marito della vicina è andato a vedere ma è fuggito immediatamente, dicendo che non ce l’ha fatta. La vicina ha raccontato che Elisa era stanca e aveva preso una pausa dal lavoro. Soffriva di depressione post-partum, come accaduto anche a lei. Nonostante fosse un po’ agitata, sembrava stare bene. Avevano atteso quel bambino per cinque anni, ha concluso la vicina.