ROMA- «La Regione Lazio è e sarà al fianco dei cittadini onesti di Anzio e Nettuno che vogliono vivere liberi dal condizionamento della criminalità organizzata. Lo faremo promuovendo la cultura della legalità nelle scuole, potenziando il lavoro di controllo del territorio da parte di Polizia locale e Forze dell’Ordine, valorizzando i beni confiscati alle mafie e con azioni di supporto volte ad aiutare chi finisce nel tunnel dell’usura e dell’estorsione».

Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, nel corso della riunione congiunta della Commissione parlamentare antimafia e della I Commissione del Consiglio regionale del Lazio.

«Ho ascoltato con grande attenzione le relazioni dei commissari prefettizi Antonio Reppucci di Nettuno e Antonella Scolamiero di Anzio. Hanno raccontato una realtà in cui permangono delle gravi criticità e in cui il radicamento delle organizzazioni mafiose di differenti matrici, come dimostra anche l’operazione della Direzione distrettuale antimafia di oggi, è ancora profondo nel tessuto economico e sociale. A loro dico che le porte della Regione Lazio e del mio assessorato sono sempre aperte per fare gioco di squadra e lavorare alla rinascita di un territorio dalle grandi potenzialità. C’è una parte sana nel tessuto sociale di queste città che non va lasciata sola ma aiutata e supportata», conclude Regimenti.