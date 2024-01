La Corte dei Conti ha preso una decisione significativa riguardo alle dichiarazioni politiche del consigliere Marcello Degni, trasferendo il caso al procuratore generale. La situazione è emersa dopo un post su un social media in cui Degni criticava il Partito Democratico per non aver ostacolato la manovra, portando il governo a un esercizio provvisorio. Il Consiglio di Presidenza della Corte ha dichiarato di aver preso atto delle notizie di stampa riguardanti le dichiarazioni di Degni e ha inviato immediatamente gli atti al procuratore generale per valutare eventuali azioni disciplinari.

Il centrodestra ha subito reagito alle parole di Degni definendole “gravi, faziose e inopportune”. Il magistrato contabile aveva suggerito che c’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio, criticando il Partito Democratico per non averne approfittato. La vicenda è stata al centro della conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, leader del centrodestra. Meloni ha espresso preoccupazione per il fatto che un magistrato della Corte dei Conti, incaricato di garantire la sicurezza dei conti pubblici, avesse sperato in un esercizio provvisorio per ragioni politiche.

La presidente del Consiglio ha sottolineato la “sfrontatezza” del giudice nel considerare normale comportarsi in questo modo e ha chiesto risposte dalla sinistra. In particolare, ha menzionato Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, chiedendo se sia normale che persone nominate per incarichi neutri si comportino come militanti politici. Meloni ha criticato il silenzio della sinistra su questo tema, evidenziando l’apparente mancanza di reazioni da parte di Paolo Gentiloni e Elly Schlein. La situazione continua a suscitare polemiche e mette in discussione l’imparzialità di chi ricopre incarichi di responsabilità.