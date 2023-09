VITERBO- Torna dal 18 al 22 settembre 2023 la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC): saranno oltre 30 i centri che, in quella settimana in Italia, organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione.

Tra questi anche l’unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Belcolle di Viterbo, diretta da Claudio Viti che lunedì 19 settembre, dalle ore 8,30 alle 13, realizzerà un open day all’interno del quale sarà possibile sottoporsi gratuitamente a una visita otorinolaringoiatrica completa con eventuale endoscopia delle alte vie aeree, così da poter valutare e definire, se necessario, eventuali neoformazioni delle alte vie aeree come primo step di un percorso diagnostico e terapeutico attivo presso la Asl di Viterbo.

L’iniziativa è particolarmente rivolta ai cittadini della provincia di Viterbo: fumatori, con mal di gola persistente, con lesioni del cavo orale presenti da più di 20 giorni, con neoformazioni delle alte vie aeree. Inoltre, anche ai lavoratori del cuoio e del legno.

Per poter aderire alla giornata di prevenzione e di sensibilizzazione organizzata a Belcolle, è possibile prenotare chiamando al numero telefonico, 0761 339230 nella giornata di giovedì 14 settembre, dalle ore 9 alle 11,

Nel 2020, solo in Italia, a 9.900 persone è stato diagnosticato un tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia (fonte: “I numeri del cancro 2022”, AIOM), cifre che fanno del carcinoma della testa e del collo il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero.

Hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita è il motto dell’edizione italiana 2023 della Make Sense Campaign: 1per3 è infatti la regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o un raffreddore.

Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata.

Gli esperti sono d’accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

L’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) è un’associazione per lo studio e la ricerca nel campo dell’oncologia cervico-cefalica, membro della European Head & Neck Society (EHNS). L’Associazione non ha fini di lucro e persegue lo scopo di favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati ai problemi della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione dei tumori e alla ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico, relativamente al distretto testa-collo. L’elenco completo dei centri medici che partecipano all’iniziativa è disponibile sul sito dell’AIOCC (www.aiocc.it).