ROMA – Dal 2013, il Maker Faire Rome continua a costruire un ecosistema che aiuti le persone a trasformare le proprie idee in progetti. Aiutare le persone e le imprese ad abbracciare l’innovazione è la nostra missione.

Gli innovatori sono la forza trainante dell’imprenditorialità e dello sviluppo di prodotti e servizi. Senza la capacità di creare e implementare nuove idee, aziende e sistemi sociali e politici potrebbero restare indietro. La nostra società fa affidamento sulla rottura degli schemi per migliorare le condizioni di vita e ampliare le opportunità, per tutti.

Il tema della conferenza di apertura del 2023, “Innovatori come noi”, intende indagare il DNA dell’innovatore, le capacità di “scoperta” che distingue gli innovatori più creativi, ciò che li innovatori diversi e come questa ‘diversità’ sia fondamentale per il progresso individuale e collettivo, e come coltivarla, anche con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale – che nasce per supportare la nostra, non per sostituirla.

Attraverso storie di innovatori dal mondo reale, la Opening Conference ci guiderà nella scoperta di come valutare e sviluppare anche le nostre capacità di innovazione. Perché gli innovatori assomigliano esattamente a ciascuno di noi.

La visita alla Fiera si potrà effettuare dal 20 al 22 ottobre per scoprire come diventare l’innovatore che anche tu puoi essere.

Ci saranno:

ATERBALLETTO – Fondazione Nazionale della Danza, con una performance a cura di Diego Tortelli , che vedrà protagonisti il performer Giuseppe Morello e Karim Randè , artista circense disabile che danzerà indossando una speciale protesi progettata ad hoc da Ken Endo, prostetic engineer di Sony CSL.

