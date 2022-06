“Auspichiamo che le verifiche sulla qualità dell’aria siano rapide, nella speranza che si possa tornare presto ad una situazione di normalità”. E’ quanto afferma il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, chiede di mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini e le imprese agricole. “I danni per le aziende agricole e zootecniche causati dall’incendio sono incalcolabili – continua il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri -. L’inevitabile stop alla vendita e consumo di prodotti degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area, mette in difficoltà le aziende che già si trovano in seria difficoltà”. Il latte prodotto in queste 48 or​e è stato buttato e la stessa situazione riguarda l’ortofrutta.Le ordinanze dispongono il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata, ai quali si aggiunge il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali che sono stati raccolti nell’area individuata. Stop quindi al consumo di frutta e verdura con la perdita del prodotto in campo prossimo alla raccolta ma anche la perdita del latte delle mucche che devono essere munte tutti i giorni. “Occorre verificare le conseguenze reali del rogo e il suo impatto sul territorio – spiega il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti – con serietà e attenzione ma senza allarmismi per adottare subito ristori immediati agli agricoltori in un momento di particolare difficoltà per l’aumento dei costi delle materie prime e la siccità”. Coldiretti Lazio chiede ristori immediati in un momento di particolare difficoltà per gli agricoltori, già alle prese con molteplici problematiche che vanno dalle conseguenze causate dalla pandemia, all’aumento dei costi delle materie prime fino al caro carburante, la siccità e la peste suina.