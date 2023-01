ROMA- Saranno i volontari dell’Associazione di promozione sociale Ripartiamo che nel pomeriggio di martedì 24 gennaio dalle 18.30 consegneranno ai senzatetto riparati nelle zone tra il colonnato di San Pietro e le banchine del Tevere, oltre 150 borracce termiche con tè caldo per un momento di calore umano.

Il freddo di questi giorni non ha lasciato indifferenti i membri dell’associazione che con attenzione costante promuovono progetti di solidarietà in Italia e nel mondo. La macchina operativa si è attivata repentinamente. All’appello urgente lanciato da Ripartiamo hanno risposto senza alcun indugio alcuni donors che condividono i valori dell’associazione e ne sostengono le iniziative. Aziende ma anche privati cittadini si sono mobilitati per fornire all’Associazione le borracce termiche da consegnare ai più bisognosi per affrontare i giorni più freddi dell’anno. A loro il ringraziamento corale per la testimonianza cristiana, per aver accolto l’invito a prendersi cura dei bisognosi, dei senzatetto che Papa Francesco affida agli uomini e donne di buona volontà affinché siano testimoni della tenerezza di Dio in mezzo alla cultura dell’individualismo, dell’indifferenza e del disprezzo.

Sono ElleVu Paris, azienda leader da oltre 30 anni nella progettazione e distribuzione di prodotti e merchandise innovativo, il Maestro Angelo Valori, musicista jazz, compositore e direttore d’orchestra, e gli amici della chat di Sgarbi e Morgan i donatori che non hanno esitato a rispondere alla richiesta dell’Associazione provvedendo alla fornitura delle borracce che i volontari di Ripartiamo APS consegneranno insieme a Barbara Bonanni, accompagnata da suo figlio Francesco Bonanni Pecci, e Leonardo Avedano, candidati alla Regione Lazio con il movimento di Vittorio Sgarbi, per incarnare quello spirito evangelico che trasforma il sentimento in azione, il quotidiano in fatti di Vangelo.

“Ci impegniamo noi, e non gli altri; unicamente noi, e non gli altri, né chi sta in alto, né chi sta in basso. Ci impegniamo perché noi crediamo all’Amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per impegnarci perpetuamente.” È con le parole di don Primo Mazzolari che il segretario di Ripartiamo APS, Avv. Giuseppe Galati, commenta la lodevole iniziativa della consegna delle borracce termiche con tè caldo per i senzatetto, “un’idea spontanea nata dall’esigenza di fare e dare qualcosa, anche solo una carezza, un abbraccio, ai tanti ospiti delle strade di Roma in queste giornate di freddo. Un’attenzione che non si limita alla sola consegna delle borracce termiche ma si apre ad un HugPoint operativo tutti i giorni”.

Sarà proprio presso la sede dell’associazione Ripartiamo APS sita al civico 29 di via S. Elena a Roma che i senzatetto potranno ricaricare di latte e bevande calde le loro borracce termiche tutti i giorni fino le ore 18.00 grazie al servizio dei volontari; un segno di vicinanza e accompagnamento in questo periodo particolare.

La fraternità e l’amicizia sociale non sono solo parole dell’Enciclica FRATELLI TUTTI, ma uno stile di vita incarnato dai volontari di Ripartiamo APS che con dedizione e passione mettono sé stessi a servizio del prossimo.