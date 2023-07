Il Nord Italia sta affrontando una difficile situazione climatica a causa del maltempo, con pioggia, vento e grandine che hanno causato gravi danni, soprattutto nella Lombardia e nel Piemonte.

Nella provincia di Milano, una bomba d’acqua ha colpito la città e l’instabilità continua con l’allerta arancione per possibili temporali. In provincia di Monza, una violenta grandinata ha causato danni significativi, con numerosi veicoli danneggiati da grossi chicchi di ghiaccio. Sono state riportate anche numerose pensiline e tapparelle di abitazioni sfondate.

Anche la provincia di Varese e Gallarate sono state colpite dalla pioggia battente e dalla grandine, con il fiume Seveso che ha superato la soglia di allerta. Nel Bresciano, due lavoratori sono rimasti feriti a causa del forte vento e della grandine che hanno colpito la zona.

La situazione non è migliore nel Piemonte, dove una violenta grandinata ha causato danni ingenti soprattutto ai vigneti. Anche in Veneto, c’è stata una nuova ondata di maltempo con molte chiamate ai soccorsi per allagamenti, cadute di alberi e danni alle colture.

A causa dei danni alle coltivazioni e alle strutture, la Lombardia sta valutando di chiedere lo stato di calamità al governo. L’assessore all’Agricoltura ha dichiarato che la Regione si impegnerà a sostenere le aziende agricole colpite.

Il maltempo sta causando gravi disagi e danni in diverse zone del Nord Italia, richiedendo interventi urgenti per far fronte alle emergenze. La Protezione Civile ha emesso allerte meteo per le prossime ore, avvisando della possibilità di temporali forti e vento. Si consiglia a tutti di prestare attenzione e prendere le necessarie precauzioni per proteggere sé stessi e le proprie proprietà durante queste avverse condizioni meteorologiche.