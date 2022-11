A causa del maltempo di oggi, una forte mareggiata si è abbattuta su tutta la costa del litorale romano con onde anche di oltre tre metri, che hanno messo a dura prova arenili e strutture balneari da Ostia fino al litorale nord di Roma.

Preoccupazione in particolare sulla costa di Fregene sud, da tempo alle prese con gravi problemi di erosione. In alcuni tratti di Focene l’acqua è arrivata a ridosso del centro abitato mentre allagamenti sono segnalati nella zona del Passo della Sentinella, a Fiumara Grande, alla foce del Tevere. Il vento sta interessando la costa. Nel Lazio dalla mezzanotte alle 8.00 di oggi le due sale operative del Nue 112 hanno già risposto e gestito più di 2.300 richieste di intervento in emergenza, come affermato da Livio De Angelis, Direttore Soccorso Pubblico e 112 Regionale. Moltissime le attivazioni per interventi come allagamenti, crolli e alberi caduti.