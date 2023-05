Il maltempo ha colpito l’Emilia Romagna e in particolare la provincia di Bologna, dove si sono verificati diversi eventi alluvionali e smottamenti. A Fontanelice (Bologna), i vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo di un’abitazione causato da uno smottamento. Le operazioni di soccorso sono in corso e si teme che una persona possa essere coinvolta. Sono stati inviati sul posto un modulo operativo assetto Usar Light dalla Toscana e un elicottero del Reparto volo di Bologna.

Nel frattempo, a Castel Bolognese (Ravenna), un uomo di oltre 80 anni è morto a causa delle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese.

A causa delle forti piogge, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in alcune zone, tra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e tra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno.

Numerose scuole sono rimaste chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Sono stati evacuati oltre 250 persone nel Ravennate per il maltempo, con 60 residenti a Conselice, dove è avvenuta la rottura del Sillaro, e un centinaio nel territorio di Faenza, per l’esondazione dell’acqua a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone. Sgomberate un centinaio di persone anche a Biancanigo di Castel Bolognese.

La situazione nel bacino del fiume Tramazzo è particolarmente delicata, dove a causa delle piogge si è verificata una frana che ha provocato la chiusura della statale della Futa, in Appennino. La piena del Senio ha raggiunto il centro di Castel Bolognese, comune in provincia di Ravenna, e sono stati chiusi diversi ponti nel Modenese.

La Prefettura, con i centri operativi comunali, sta monitorando la situazione e restano attivi i presidi formati dai vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In campo anche l’esercito. In caso di emergenza, la sindaca di Conselice ha invitato i cittadini a recarsi al Palazzetto dello Sport portando con sé una coperta.