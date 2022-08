Il maltempo si abbatte sul Nord Italia. Grandine e alberi caduti nell’Astigiano. Un albero è caduto su un’automobile in corsa e ha provocato la morte di una persona che si trovava all’interno del veicolo. E’ successo poco dopo la mezzanotte in via Mongreno a Pino Torinese (Torino). Nell’Alessandrino, alberi abbattuti dal vento. Un temporale scoperchia il PalaLancia a Chivasso.

Dopo la frana caduta nella serata di venerdì resta chiusa la Strada Statale 51 Alemagna nel tratto sopra Cortina D’Ampezzo, tra la località di Fiames e passo Cimabanche. Proseguono senza sosta gli interventi di ripristino da parte delle squadre di Anas per la riapertura della strada. Per raggiungere Dobbiaco (Bolzano), il percorso alternativo per gli automobilisti, segnalato in loco, è quello che attraversa passo Tre Croci e Misurina, lungo la Strada regionale 48 e la Provinciale 49, fino a Carbonin (Bolzano). Percorso inverso per i veicoli che dalla val Pusteria devono raggiungere Cortina D’Ampezzo.